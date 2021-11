Ławki, śmietniki i stojaki na rowery mają zniknąć z trasy narodowców. Wojewoda polecił ich usunięcie

Wojewoda mazowiecki polecił ratuszowi uprzątnięcie z trasy marszu narodowców wszystkich potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. Zniknąć mają nie tylko materiały budowlane z ronda Dmowskiego, ale też ławki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery z Alej Jerozolimskich. Miasto ma na wykonanie zadania czas do środowego wieczoru. Rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk podkreśla, że prace toczą się już od kilku dni.

W czwartek po południu z ronda Dmowskiego ma wyruszyć marsz narodowców, który decyzją Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ma mieć charakter państwowy. Wcześniej jego organizatorzy starali się o jego zarejestrowanie jako wydarzenie cykliczne, jednak sąd apelacyjny podtrzymał w mocy uchylenie decyzji wojewody mazowieckiego przez sąd okręgowy. W tym samym czasie zarejestrowane jest natomiast inne zgromadzenie - marsz "Niepodległa dla wszystkich" organizowany przez grupę 14 Kobiet z Mostu.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł polecił we wtorek prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu uprzątnięcie trasy marszu ze wszystkich potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. Treść pisma przesłanego w tej sprawie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do ratusza opublikowało we wtorek Radio Zet.

Wynika z niego, że wojewoda polecił usunięcie między innymi materiałów składowanych na rondzie Dmowskiego w związku z prowadzonymi pracami remontowymi, fragmentów luźnych nawierzchni drogowych, czy elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze na śmieci, czy stojaki na rowery.

Ratusz ma czas na wykonanie polecenia do środowego wieczoru

Wskazane przedmioty mają być uprzątnięte na odcinku od ronda Dmowskiego do ronda Waszyngtona, czyli na trasie odbywającego się 11 listopada marszu, od godziny 20.00 w środę do północy w czwartek. Dodatkowo do godziny 20.00 w środę prezydent Warszawy ma poinformować wojewodę o wykonaniu polecenia.

Wydawanie poleceń jest jednym z uprawnień wojewody. Obowiązują one wszystkie organy administracji rządowej, a w sytuacjach nadzwyczajnych również organy samorządu terytorialnego. Tę kwestię reguluje artykuł 25 ustęp 1 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

W uzasadnieniu polecenia wojewody czytamy, że MUW zwrócił się na początku listopada do ratusza o podjęcie "skutecznych działań mających ma celu uprzątnięcie" okolic ronda Dmowskiego i ronda de Gaulle’a ze wszelkich niebezpiecznych materiałów, składowanych tam w związku z pracami remontowymi. Wojewoda twierdzi, że w udzielonej odpowiedzi wiceprezydent "nie przedstawił żadnego konkretnego zapewnienia o uprzątnięciu wskazanych materiałów przed dniem 11 listopada 2021". Następnie, 8 listopada, wojewoda zlecił "przeprowadzenie lustracji wskazanych miejsc". Miała ona potwierdzić, że są tam nadal prowadzone prace i "zgromadzona jest tam duża ilość wskazanych w piśmie Komendanta Stołecznego Policji materiałów stanowiących potencjalne zagrożenie dla uczestników obchodów Narodowego Święta Niepodległości".

Polecenie wojewody mazowieckiego z 9 listopada UM Warszawa

Ratusz: prace trwają już od kilku dni

- Wbrew temu, co zawarł wojewoda w piśmie, prace polegające na zabezpieczeniu placu budowy na rondzie Dmowskiego trwają już od kilku dni. Spotkania i wizje lokalne z policją również się odbywają - przekazała PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk. Jak podkreśliła, we wtorek "po raz kolejny prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że materiały budowalne zostaną usunięte, podobnie jak elementy małej architektury miejskiej. Miasto, jak zawsze stanie na wysokości zadania - dodała.

- Nie zmienia to faktu, że za bezpieczeństwo uczestników wszystkich zgromadzeń odpowiada policja. A odpowiedzialność za marsz w dniu 11 listopada przejęli organizatorzy tej państwowej uroczystości, czyli rządzący - wskazała Monika Beuth-Lutyk. - Można też się zastanawiać, czego obawia się pan wojewoda formułując takie polecenia, skoro mamy do czynienia z patriotyczną uroczystością - podsumowała.

Jak informowaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl, na początku listopada ratusz wspólnie z drogowcami i wykonawcą remontu zadecydowali, że do 11 listopada zostaną usunięte materiały budowlane z ronda Dmowskiego. Rzeczniczka urzędu miasta przyznała wówczas, że może to opóźnić inwestycję.

Zamieszki podczas marszu narodowców w 2020 roku

Podczas marszu narodowców w ubiegłym roku pisaliśmy o starciach jego uczestników z policją. Początkowo ze względu na pandemię miał on mieć formę zmotoryzowaną, ale szybko przybrał tradycyjną postać. Ratusz przekazywał, że doszło m.in. do próby podpalenia drzwi jednego z biur urzędu miasta przy Alejach Jerozolimskich. Do bójek z policją doszło też przed Muzeum Narodowym i w pobliżu salonu sieci Empik przy rondzie de Gaulle'a. Policja użyła broni gładkolufowej. Na trasie marszu miał też miejsce pożar. Sprawca celował w tęczową flagę i baner Strajku Kobiet, które wisiały na balkonie. Raca trafiła jednak dwa piętra niżej, w drzwi i próg lokalu zajmowanego przez artystę Stefana Okołowicza. Spalono stację Veturilo. Ratusz oszacował, że straty po ubiegłorocznym marszu sięgały kilkadziesiąt tysięcy złotych.

