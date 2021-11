Uprzedziły narodowców z rejestracją marszu. "Policja wciąż się z nami nie skontaktowała"

Grupa 14 Kobiet z Mostu apeluje do policji o ustalenie szczegółów dotyczących zabezpieczenia zgromadzenia planowanego na 11 listopada w Śródmieściu. Organizatorki marszu "Niepodległa dla wszystkich" twierdzą, że dotychczas żaden przedstawiciel służb nie skontaktował się z nimi, by omówić kwestie bezpieczeństwa. Ich niepokój wywołują wypowiedzi przedstawicieli stowarzyszenia Marsz Niepodległości, którzy sugerują zamiary zakłócania ich wydarzenia.

Przedstawicielki grupy 14 Kobiet z Mostu zorganizowały w środę konferencję prasową przed siedzibą Komendy Stołecznej Policji. - W związku z tym, że warszawska policja ma jakiś niezrozumiały dla nas problem ze zidentyfikowaniem naszej grupy i skontaktowaniem się z nami w celu omówienia zabezpieczenia tego zgromadzenia, postanowiłyśmy pomóc polskiej policji i za chwilę złożymy pismo do nadinspektora Pawła Dzierżaka, komendanta stołecznego policji z nadzieją, że ta informacja przepłynie tam, gdzie przepłynąć powinna - powiedziała jedna z przedstawicielek 14 Kobiet z Mostu Ewa Błaszczyk.

Przytoczyła również treść pisma. Jako główna organizatorka wydarzenia Błaszczyk apeluje w nim do komendanta o "poważne potraktowanie kwestii bezpieczeństwa uczestników i przebiegu dwuczęściowego zgromadzenia". Wskazuje, że szczegóły wydarzenia od jakiegoś czasu są dostępne w biuletynie informacji publicznej, a jej danymi dysponuje stołeczne Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Przypomina też, że sąd przywrócił zgodę na organizację marszu "Niepodległa dla wszystkich" , po tym jak uchylono decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji marszu narodowców jako zgromadzenia cyklicznego. - Nasze wydarzenia, zgodnie z decyzją sądu apelacyjnego, są jedynymi legalnymi i zarejestrowanymi przedsięwzięciami jakie mogą odbyć się na odcinku od ronda Dmowskiego - w godzinach 10.30 - 13.30 zgromadzenie stacjonarne - do Błoni Stadionu Narodowego, czyli w przemarsz w godzinach 14.00 - 17.00 - wskazała.

Błaszczyk podkreślała, że do 11 listopada pozostał już tylko tydzień, a z organizatorkami nie skontaktował się dotychczas żaden przedstawiciel policji. - Jest to niepokojące zważywszy na rangę tego wydarzenia. Niepokojące tym bardziej, że w przestrzeni publicznej odnotowujemy wypowiedzi pana Roberta Bąkiewicza, prezesa stowarzyszenia Marsz Niepodległości wprowadzające w błąd opinię publiczną i zapowiadającą ryzyko zakłócenia naszego zgromadzenia. Wypowiedzi te mają charakter antagonizujący i w otwarty sposób zapraszają do konfliktu - oceniła.