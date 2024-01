Chcą, by marsz narodowców był imprezą cykliczną. Wpłynął wniosek

- Wnioski składane są przez środowiska nacjonalistyczne reprezentowane przez pana Bąkiewicza. Po pierwsze na wrogie zachowania na tych marszach w stosunku do osób myślących inaczej absolutnie nie ma mojej zgody. Takie zachowania miały miejsce i są niedopuszczalne. Tak, jak takie zawłaszczanie niepodległości czy Powstania Warszawskiego jako pewnych symboli. One powinny być z dala od agresji politycznej, od kwestii światopoglądowych - powiedział wojewoda Mariusz Frankowski.

Najpierw pytania do policji i ratusza

- W tej chwili skierowaliśmy pytanie do policji i miasta w zakresie opinii co do tego wniosku. Czekamy na odpowiedzi. Przesłanki są jasne, one wprost wynikają z ustawy - są spełnione albo nie są spełnione. Oczywiście jest potem prawo do odwołania do sądu, jeśli marsz nie zostanie zaakceptowany jako wydarzenie cykliczne. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie taka decyzja podjęta - ocenił wojewoda mazowiecki.