Przygotowania do marszu narodowców. W centrum rozstawiono betonowe zapory

Trwają przygotowania do marszu narodowców. Wokół ronda Dmowskiego ustawiono betonowe zapory. Utrudnienia rozpoczną się już od godziny 12. Jak podali organizatorzy, przemarsz ma wyruszyć o 14.30, ale utrudnień należy spodziewać się wcześniej. Potrwają do wieczora.

Trwają już utrudnienia związane z Biegiem Niepodległości. Zamknięta dla ruchu jest al. Jana Pawła II na odcinku od ronda Radosława do al. Solidarności. W związku z biegiem zamknięta została al. Jana Pawła II. Tramwaje linii 15, 17, 20, 23, 26, 33, 35 i 72 kierowane są ja trasy objazdowe. To samo dotyczy autobusów linii 106, 107, 111, 116, 128, 151, 157, 160, 167, 174, 175, 178, 180, 190, 200, 222, 409, 500, 503.

Trasa, hasło, utrudnienia

Marsz narodowców przejdzie Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, następnie skręci na Wał Miedzeszyński, by kilkaset metrów wejść na Błonia Stadionu Narodowego. Tam przewidziane są imprezy towarzyszące.

Miasto poinformowało wcześniej, że z trasy marszu, zgodnie z zaleceniem policji, usunięto metalowe wkłady betonowych koszy na śmieci, rowery miejskie oraz hulajnogi elektryczne. Na ulicach od czwartku stoją zapory . Do stolicy ściągnięto też policyjne posiłki.

Policja przygotowana

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji był pytany, na ile agresja Rosji na Ukrainę wpływa na bezpieczeństwo obchodów święta. - Nie możemy udawać, że wojny nie ma. Musimy ją uwzględniać w kontekście naszych przygotowań i zachowań. Szykując się do zabezpieczeń, uwzględniamy wiele wariantów. Tym najtrudniejszym poświęcamy najwięcej czasu - zaznaczył policjant.

Nadkomisarz zwrócił uwagę m.in. na przepis wprowadzony tzw. ustawą sankcyjną, który zakazuje stosowania, używania lub propagowania symboli i nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zgodnie z ustawą za naruszenie zakazu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jak tłumaczył, uczestnicy obchodów nie muszą z góry zakładać, że może dojść do niebezpiecznych sytuacji. - Ważne jednak, by pamiętano, że w przypadku zagrożeń trzeba szybko informować policjantów. Reakcja na sytuacje niebezpieczne to jest zadanie policji. Jesteśmy przygotowani na wiele wariatów wydarzeń - zapewniał nadkomisarz Marczak.