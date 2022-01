Ratusz musiał posprzątać rondo Dmowskiego przed marszem 11 listopada. Co z rachunkiem dla wojewody?

Dzień po Marszu Niepodległości prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że ratusz wystawi rachunek wojewodzie mazowieckiemu za uprzątnięcie ronda Dmowskiego przed 11 listopada. Była to reakcja Trzaskowskiego na decyzję wojewody Konstantego Radziwiłła, który 9 listopada polecił prezydentowi stolicy uprzątnięcie wszelkich potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów na trasie Marszu Niepodległości.

Czekają na decyzję WSA

Na rondzie Dmowskiego trwały prace remontowe. Na placu budowy była zgromadzona m.in. kostka brukowa oraz inne materiały, które w przypadku ewentualnych zajść podczas Marszu Niepodległości mogły stanowić zagrożenie. "Na podstawie opinii prawnych możemy domagać się jej refundacji, jeśli sąd administracyjny uzna za zasadną skargę miasta na polecenie wojewody, który nałożył na Warszawę obowiązek usunięcia m.in. materiałów budowlanych z placu budowy na rondzie Dmowskiego oraz elementów małej architektury z trasy marszu, np. stojaków rowerowych, ławek etc. To właśnie z tego tytułu miasto poniosło największe koszty, ponieważ w sumie wykonawcy musieli przewieźć ok. 400 ton materiałów" – wyjaśniła w rzecznik ratusza Monika Beuth-Lutyk.