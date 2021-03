Jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów na marszu narodowców

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy na ubiegłorocznym marszu narodowców. - Policja sama przesłała materiały do prokuratury, żeby dokonać oceny prawnej zdarzeń na stacji PKP Warszawa Stadion - wyjaśnia Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Starcia na stacji

Podczas marszu 11 listopada 2020 roku doszło do starć między demonstrantami a policją. W zamieszkach ranny został między innymi 74-letni fotoreporter Tomasz Gutry. Mężczyzna trafił do szpitala postrzelony gumowym pociskiem, który utkwił mu w twarzy. Według jego relacji, policjant miał strzelić z kilku metrów. Na błoniach przy Stadionie Narodowym zebrał się tłum, który rzucał w policję racami i butelkami. W pewnym momencie część uczestników manifestacji i dziennikarzy schroniła się na stacji Warszawa Stadion. Policjanci próbowali wejść na stację, uciekający rzucali w ich stronę zapalone race. Policja odcięła dostęp ludziom zgromadzonym na błoniach do stacji. Dobiegały stamtąd odgłosy petard.