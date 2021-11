Policja podsumowała marsz narodowców. 367 osób wylegitymowanych, 11 zatrzymanych

Jak podkreślił Marczak, policja podejmowała wobec tych osób czynności za "między innymi wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu, ale też związane z niewykonywaniem poleceń funkcjonariusza". Dodał, że wystawiono 11 wniosków o ukaranie do sądu, 11 osób zatrzymano. - Przede wszystkim są to osoby, które posiadały narkotyki, przede wszystkim marihuanę. Pozostałe zatrzymane osoby to pojedyncze przypadki czy to znieważenia policjanta, czy to naruszenia nietykalności - zaznaczył.