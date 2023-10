Milion osób na Marszu Miliona Serc. Ratusz tłumaczy, jak to policzył

W niedzielę w Warszawie odbył się opozycyjny Marsz Miliona Serc, zwołany przez szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Zgromadzenie rozpoczęło się w samo południe na rondzie Dmowskiego i już wtedy były premier ogłosił, że uczestników i uczestniczek jest około miliona. Później to powtórzył. Marsz rozciągał się na całej trasie od ronda Dmowskiego do ronda "Radosława".

"Około miliona". Ratusz podtrzymuje liczbę uczestników. Jak liczyli?

Jak dokonano tych wyliczeń? - My to robimy szacunkowo. Przyjmujemy, że trasa, którą zmierzyliśmy przed marszem, wynosiła około 420 tysięcy metrów kwadratowych. Na takich demonstracjach przyjmuje się, że na każdym metrze są średnio dwie-trzy osoby, wystarczy sobie to przemnożyć i wychodzą nam te szacunki - wyjaśniła Monika Beuth. Jak dodała, w kulminacyjnym momencie uczestnicy i uczestniczki marszu wypełniali całą jego trasę: od ronda Dmowskiego do ronda "Radosława".