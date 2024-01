Zgromadzenia publiczne i przemarsz. W czwartek będą utrudnienia w stolicy

W godzinach 8-22 odbędzie się zgromadzenie na ulicach Wiejskiej, Górnośląskiej (do wysokości budynku Sejmu RP) oraz Pięknej (do Alej Ujazdowskich). Jeśli policja zdecyduje o wyłączeniu tych ulic z ruchu, na objazdy zostaną skierowane autobusy linii 107 i 159.

Od godziny 15 do 22 zaplanowane zostało zgromadzenie na ulicy Matejki. Kolejne wydarzenie w tej okolicy zostało zgłoszone u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej, na placu przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Zgromadzenie to odbędzie się w godzinach 15.30-17.00.

Marsz 11 stycznia - trasa

W sytuacji gdy rondo de Gaulle’a będzie nieprzejezdne, tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu Starynkiewicza. Z kolei na Pradze 7, 22 i 25 będą kursowały do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli aleja Zieleniecka.