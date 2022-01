Ściany pękały, wilgoć zżerała elewację. Kamienica na Mariensztacie jak nowa

Odnowiona kamienica znajduje się przy Białoskórniczej 7, czyli ulicy biegnącej od Rynku Mariensztackiego ku Wiśle. Nazwa ulicy nawiązuje do jej historii - w XVII i XIX wieku znajdowały się wzdłuż niej warsztaty i fabryki białoskórnicze, zajmujące się produkcją delikatnej skóry na wyroby galanteryjne.

Budynek został wzniesiony w latach 50., równolegle do budowy Trasy W-Z i mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Stołeczny ratusz przypomina, że w tamtym okresie budowa całego osiedla na Mariensztacie była jedną ze sztandarowych inwestycji i tematem propagandowych filmów. Za projekt odpowiadał Zygmunt Stępiński. Zamysł był taki, by styl kamienic nawiązywał do zabudowań małego miasteczka z XVIII wieku.