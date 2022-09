Marian Turski na czele Rady Programowej POLIN w kolejnej kadencji

Marian Turski będzie przewodził Radzie POLIN w kolejnej kadencji 2022-2026. Sprawuje to stanowisko od początku istnienia muzeum.

Skład Rady Muzeum POLIN

Rada Muzeum jest kolektywem, skupiającym różne środowiska zaangażowane w działalność muzeum. Zadaniem rady jest ocena dotychczasowych osiągnięć muzeum i pomoc w określeniu kierunków jego dalszego rozwoju. W jej skład – obok praktyków różnych dziedzin – wchodzi wielu wybitnych naukowców i znawców historii Żydów oraz historii ogólnej. Decyzją założycieli muzeum to właśnie rada akceptuje ostateczny kształt wystawy stałej.

Kim jest Marian Turski?

Marian Turski urodził się w 1926 roku w Druskiennikach jako Mosze Turbowicz. Miał 14 lat, kiedy trafił do łódzkiego getta, gdzie działał w podziemnej organizacji Lewica Związkowa. Jednym z ostatnich transportów w 1944 roku został wywieziony do obozu Auschwitz-Birkenau. Tam Niemcy zamordowali jego ojca i brata.

W 1945 roku przeżył dwa marsze śmierci: w styczniu – z Auschwitz do Buchenwaldu, w kwietniu – z Buchenwaldu do Theresienstadt, gdzie 8 maja w stanie bliskim agonii doczekał wyzwolenia przez Armię Czerwoną.

Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał na Dolnym Śląsku. W 1949 roku przeniósł się do Warszawy.

Jest historykiem i dziennikarzem, działaczem społecznym. Od 1958 roku kieruje działem historycznym tygodnika "Polityka". Napisał, opracował i zredagował kilkanaście książek, między innymi: "Lumumba i jego kraj" (Warszawa, 1962), "Operacja Terminal" (Warszawa, 1965), "Byli wówczas dziećmi" (Warszawa, 1975), "Ruch Pokoju. Ludzie, fakty" (Warszawa, 1975), "Losy żydowskie. Świadectwo żywych" (tom I – Warszawa, 1996, tom II – Warszawa, 1999, tom III – Warszawa, 2006), "Polish Witnesses to the Shoah" (Londyn, 2010), "Sztuka w miejscach śmierci. Europejskie pomniki ofiar hitleryzmu" (wraz z Haliną Taborską, Kraków–Budapeszt–Syrakuzy, 2019), "Co ofiary wiedziały o swoim losie" (Kraków, 2020), "XI Nie bądź obojętny" (Wołowiec, 2021).