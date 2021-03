Kolejny stołeczny radny przechodzi do partii Biedronia. "Dostanie specjalną misję"

Radny Koalicji Obywatelskiej Marek Szolc przeszedł do partii Wiosna założonej przez Roberta Biedronia. Jednocześnie zadeklarował, że na ten moment nie zamierza odchodzić z klubu KO w Radzie Warszawy.

O dołączeniu Szolca do Wiosny poinformował na konferencji przed Pałacem Kultury i Nauki jej lider Robert Biedroń. "Cieszę się Marku, że dołączasz dzisiaj do naszej drużyny i powiększasz drużynę Lewicy i Wiosny w Radzie Warszawy" - mówił Biedroń.

"Marek Szolc dostanie też specjalną misję. Misję, która powiązana jest z tym, co dla nas jako Lewicy jest niezwykle ważne - Krajowy Plan Odbudowy" - poinformował Biedroń. Jak dodał, Szolc miałby skonsultować z samorządem propozycję Lewicy, którą ta przedstawi w najbliższą niedzielę.

W ubiegłym roku do Wiosny Roberta Biedronia przystąpiła inna radna wybrana z list KO, Agata Diduszko-Zyglewska .

"Chcę się przyłączyć do budowania sprawczej Lewicy"

Szolc podkreślił, że jego decyzja o odejściu z Nowoczesnej nie była prosta. W jego ocenie, w świetle wyzwań, najlepszych odpowiedzi udziela Lewica. - To program Lewicy jest tym, co powinniśmy zastosować, by wyjść z kryzysu mocniejsi, sprawniejsi, obudzić się w bardziej ekologicznym, bardziej sprawiedliwym kraju - mówił.