Kilkaset złotych za roszczenia warte milion. "Król reprywatyzacji" skazany

"Jestem w tej sprawie całkowicie niewinny"

Prokuratura domagała się 10 lat więzienia

Z kolei prokuratura domagała się 10 lat więzienia dla oskarżonych. Wnosiła też o nie zmienianie kwalifikacji prawnej. Wskazywała, że szkoda pokrzywdzonych sprowadza się do wartości budynku i to było celem działania oskarżonego. Następnie sędzia zarządziła przerwę i ogłosiła wyrok.

Wyrok. Marek M. skazany na dwa i pół roku więzienia i grzywnę

Sąd: wykorzystał wiek i stan zdrowia pokrzywdzonych

Dodała, że w ocenie sądu Krystyna O. działała w podobnych zamiarach. - Próbowała przeprowadzić sprawę samodzielnie, ale nie miała wiedzy, jak to zrobić, więc zwróciła się do Marka M. - powiedziała sędzia. Wskazała, że udziału Krystyny O. "nie można nie doceniać, ale nie można też go przeceniać", bo to Marek M. ponosi większą odpowiedzialność.