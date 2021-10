Dyrektor warszawskiego liceum odmówił przyjęcia odznaczenia. "Wpadnę, jak już nie będę musiał się wstydzić"

Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego odmówił przyjęcia odznaczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnienie przyznaje prezydent RP. - Dla mnie prezydent może być lewicowy, prawicowy, konserwatywny, liberalny, wierzący, niewierzący - nie ma to znaczenia. Podstawową kwestią jest to, że powinien stać na straży Konstytucji. Powinien nie tylko jej przestrzegać, ale pilnować, aby inne organy państwa również jej przestrzegały. Pan Andrzej Duda tej funkcji jednak nie wypełnia - tłumaczy pedagog.

"Odebranie odznaczenia z rąk pana Andrzeja Dudy byłoby złamaniem zasad"

O powodach dyrektor Jaroszewski opowiedział w rozmowie z tvnwarszawa.pl. - Uważam, że pan Andrzej Duda nie sprawuje godnie swojego urzędu. Jako prezydent powinien stać na straży Konstytucji. Niestety, wielokrotnie ją złamał. Teraz doprowadza do zniesienia praworządności w Polsce. Dlatego odebranie jakiegokolwiek odznaczenia z rąk pana Andrzeja Dudy byłoby złamaniem zasad przyzwoitości i uczciwości wobec państwa i praworządności oraz wobec tego, co ja, jako dyrektor szkoły, mam obowiązek kształcić u młodzieży, czyli poszanowanie dla Konstytucji - powiedział Jaroszewski.

Jak wyjaśnił dyrektor XXX LO, odznaczenie było sporządzone na wniosek. Decyzja o wyróżnieniu zapadła jeszcze w ubiegłym roku. - Burmistrz dzielnicy Wola i prezydent miasta stołecznego Warszawy złożyli wniosek o odznaczenie mnie, doceniając moją pracę. To jest oczywiście bardzo miłe i bardzo dziękuję za docenienie. Niemniej jednak samo odznaczenie przyznaje prezydent. Ja tego odznaczenia nie odebrałem już w zeszłym roku z takim samym komentarzem. Ale wtedy nie widziałem powodów, by tę sprawę nagłaśniać. Ale skoro już po raz drugi chcą mi wręczyć to odznaczenie, uznałem, że czas powiedzieć głośno, dlaczego nie chcę go odebrać - przyznał Jaroszewski.