Jeździł do wypadków, sam został ranny w zderzeniu. Motoratownik "Borkoś" w szpitalu. "Uratował go kask"

Znany warszawski ratownik Marcin "Borkoś" Borkowski został poważnie ranny w zderzeniu z samochodem osobowym na Radzymińskiej. Policja podaje, że trafił do szpitala.

Do wypadku doszło w środę o godzinie 17. - Otrzymaliśmy informację o zderzeniu motoroweru ratownictwa medycznego z pojazdem osobowym marki Opel. Kierująca samochodem była trzeźwa. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany został kierowca motoroweru. Przetransportowano go do szpitala - informowała w środę po południu Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji.