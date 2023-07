Nowa trasa Maratonu Warszawskiego. Start i meta przed Pałacem Kultury

45. Maraton Warszawski po raz pierwszy rozpocznie się i zakończy przed Pałacem Kultury i Nauki. "Bezprecedensowa lokalizacja jest kolejnym potwierdzeniem tego, że stolica coraz bardziej kocha biegaczy, a rosnąca liczba zapisanych dowodzi, że to miłość odwzajemniona" - piszą w komunikacie organizatorzy imprezy.

Maraton Warszawski – nieprzerwanie od 1979 roku – gromadzi na starcie tysiące uczestników, których łączy wspólna pasja. "Do Warszawy w ostatnią niedzielę września ściągają wszyscy ci, którzy pragną spełnić swoje biegowe marzenie w wyjątkowym miejscu na mapie Polski. Dystans królewski rządzi się swoimi prawami, okraszony jest ogromem przygotowań, a ich zwieńczeniem jest dzień startu" - czytamy w komunikacie Fundacji Maraton Warszawski, która organizuje imprezę. Jak piszą, możliwość pokonania trasy prowadzącej przez Warszawę, przebiegnięcia przez największe arterie miasta przy wyłączonym ruchu samochodowym jest dla biegaczy wielkim świętem.

Start i meta w nowym miejscu

Po raz pierwszy w historii start i meta zlokalizowane będą w samym sercu Warszawy, a będzie nim otoczenie Pałacu Kultury i Nauki. Bieg wystartuje z placu Defilad. "Bezprecedensowa lokalizacja jest kolejnym potwierdzeniem tego, że stolica coraz bardziej kocha biegaczy, a rosnąca liczba zapisanych dowodzi, że to miłość odwzajemniona. Już 24 września samo centrum Warszawy stanie się areną dla wielkich maratońskich emocji, biegowych wzruszeń i sportowej walki na ponad 42-kilometrowej trasie" - dodano w komunikacie.

"Nie tylko fenomenalna lokalizacja strefy startu i mety jest niespodzianką, którą szykowaliśmy. Nowe będą także trasy – trasa maratońska oraz Nice To Fit You Warszawskiej Dychy - podają organizatorzy. Przewidziana jest także Bridgestone Sztafeta Maratońska oraz biegi dziecięce.

Na trasie maratonu dwa mosty i Bemowo

Nowa trasa maratonu wiedzie od Emilii Plater, mijając palmę i Muzeum Narodowe, przez most Poniatowskiego, następnie do mostu Gdańskiego stroną praską. Następnie – powrót na lewobrzeżną część miasta i wybiegnięcie na Wolę.

Od tego momentu zaczyna się podróż po miejscach, których dotąd w maratońskiej historii stolicy jeszcze nie było - przez Stare Bemowo, później trasa nawiąże do historii. Na około kilometr zawodnicy znajdą w miejscowości Klaudyn, na ulicy Estrady. To właśnie tamtędy wiódł pierwszy Maraton Warszawski.

Następnie uczestnicy skierują się na Bielany i Żoliborz i od strony Marymontu dobiegną do placu Wilsona. Potem trasa poprowadzi przez plac Inwalidów, do wiaduktu nad Dworcem Gdańskim. Uczestnicy pobiegną też Muranowską.

Na ostatnie pięć kilometrów wbiegną do ścisłego centrum. Trasa poprowadzi ulicą Bonifraterską, przez plac Krasińskich, Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem. Stamtąd biegacze skręcą w ulicę Świętokrzyską, a następnie skierują się na Jasną i Złotą. Przebiegną tunelem pod Marszałkowską i po ostrym nawrocie wbiegną na samą Marszałkowską. Ponownie znajdą się na Świętokrzyskiej, skręcą w lewo w Emilii Plater i tam osiągną sportowy cel.

Warszawska Dycha dla poczatkujących

Odbędzie się także bieg Nice To Fit You Warszawska Dycha, która może być okazją do debiutu dla dopiero rozpoczynających biegową przygodę.