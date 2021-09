Osiem punktów na mapie rowerowych absurdów

Inicjatorami akcji są stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i Zielone Mazowsze. Przewodnicząca MJN Barbara Jędrzejczyk tłumaczyła podczas czwartkowej konferencji prasowej, że celem było zebranie miejsc szczególnie niebezpiecznych, uciążliwych i demotywujących do jazdy rowerem. - Była to między innymi droga rowerowa pod rondem Zesłańców Syberyjskich, która kończy się schodami, czy skrzyżowanie ulicy Kijowskiej i Targowej, gdzie ścieżka nagle się urywa i właściwie tylko za pomocą "teleportu" można przedostać się na drugą stronę - wyliczała.

- Okazuje się, że w tym roku ten absurd drogowy staje się pełnoletni - mówił o ścieżce przy rondzie Zesłańców Syberyjskich Marek Smyk, prezes stowarzyszenia Zielone Mazowsze. - Byłoby zrozumiałe, że nic nierobienie w jego temacie, gdyby faktycznie w jakiś sposób dało się wytyczyć jakieś alternatywy. Niestety od osiemnastu lat ludzie są zmuszeni do noszenia rowerów. Nie wiem, jak sobie radzą ludzie z rowerami towarowymi albo z przyczepkami - stwierdził. Wyjaśnił też, że zdaniem aktywistów na wiaduktach biegnących nad rondem jest wystarczająco dużo miejsca, by wytyczyć trasę rowerową na górze.

Aktywiści wytykają błędy w rowerowej infrastrukturze

Punkty na mapie rowerowych absurdów powstały na bazie zgłoszeń mieszkańców stolicy oraz doświadczeń aktywistów. - Wpłynęło do nas kilkadziesiąt takich zgłoszeń. Przedstawiliśmy je w naszym raporcie i na mapie, by zniwelować je jak najszybciej, bo często one są w infrastrukturze drogowej wiele lat i nic się nie zmienia - zaznaczyła Jędrzejczyk.