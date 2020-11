Znicze i kwiaty przed Ambasadą Białorusi. "Bardzo trudno czytać wiadomości z naszego kraju"

Przed ambasadą zebrało się kilkadziesiąt osób, które chciały zaprotestować przeciwko represjom wobec osób uczestniczących w manifestacjach na Białorusi. Uczestnicy przynieśli ze sobą kwiaty, znicze i transparenty. Mieli też biało-czerwono-białe flagi, używane przez białoruskie środowisko opozycyjne. - Przyszedłem wyrazić solidarność z związku z zabójstwem mojego rodaka Romana Bandarenki, który bronił symboli narodowych, których nie uznaje Łukaszenka. Bronił ich w swoim mieście, na swoim podwórku i został za to zabity - mówił uczestniczący w proteście Białorusin Aleks. Jak dodał, na Białorusi pozostaje jego rodzina i obawia się, że mogą ją spotkać represje. Jego zdaniem, zagrożeni takim traktowaniem są wszyscy, a nie tylko uczestnicy pokojowych demonstracji. - Teraz na miejscu Romana Bandarenki mógł się znaleźć każdy z nas. On po prostu wyszedł wieczorem na podwórko, by zobaczyć, co się dzieje, dlaczego zdejmują nasze godło narodowe i zginął. Wszyscy utożsamiamy się z nim - opisywał.