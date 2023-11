"Ani jednej bomby więcej". Demonstracja propalestyńska w Warszawie

- W Gazie cały czas ginie mnóstwo osób, sytuacja z dnia na dzień jest coraz gorsza. W tym momencie nie ma połączenia z internetem, nie ma żadnej komunikacji. Brakuje wody, brakuje jedzenia. Z danych, które widziałam wczoraj, jest 12 tysięcy ofiar, z czego pięć tysięcy to dzieci. Świat nie reaguje na to tak, jak powinien – oceniła jedna z uczestniczek manifestacji.

Siła "dwóch bomb atomowych"

"Do 2 listopada Izrael zrzucił w Strefie Gazy ponad 25 000 ton materiałów wybuchowych, co odpowiadało sile dwóch bomb atomowym. Wszystko to na ok. 70 proc. powierzchni Warszawy. Hasło: 'Gaza, Warszawa – wspólna sprawa', które często wznosimy na naszych demonstracjach, ma bardzo symboliczny wymiar. Kilkadziesiąt lat temu Warszawa była równana z ziemią. Dziś, teraz, dotyczy to Strefy Gazy" - piszą w facebookowym opisie wydarzenia organizatorzy.