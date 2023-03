500 złotych kary za pozostawienie bagażu w metrze

"Potrzeba wprowadzenia zmian w przepisach porządkowych wynika z doświadczeń służb Metra Warszawskiego, które zwracają uwagę na to, że Policja odstępuje od karania sprawców określonych zachowań (np. pozostawiania bagażu w metrze - red.) powołując się na fakt, że nie są one wprost wymienione w przepisach" - napisano w uzasadnieniu uchwały.

Zakazy

- Dodano też zapisy zabraniające wchodzenia na dachy pojazdów, ich części zewnętrzne, do kabin sterowniczych oraz na wiaty przystankowe. Proponujemy także dodanie zakazu pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów - powiedział. - Niestety, dość często mamy do czynienia z pozostawionymi bagażami, na przykład na stacjach metra, co na długi czas dezorganizuje funkcjonowanie podziemnej kolei i jest uciążliwe dla pasażerów. Każdy taki przedmiot musi być sprawdzony przez specjalistyczne służby, co wiąże się z zamknięciem stacji i zatrzymaniem ruchu oraz ewakuacją pasażerów. Po wprowadzeniu proponowanych zmian możliwe będzie sankcjonowanie określonych zachowań przez policję - wyjaśnił rzecznik ZTM.