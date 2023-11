Zatrzymali pięć osób, w tym małżeństwo. Policja o "groźnych i przebiegłych przestępcach"

Zarabiali też na oszustwach

Zaskoczyli ich wcześnie rano

- Funkcjonariusze doprowadzili do zatrzymań w mieszkaniach, gdzie przebywali podejrzani, zaskakując ich śpiących, wcześnie rano. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie przestępcom zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby oraz dokonywania oszustw - poinformowała dalej podkomisarz Kołdys. I dodała: - Wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa oraz Prokuraturę Okręgową w Warszawie postanowienia o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec czterech zatrzymanych świadczą o tym, że nie ma wątpliwości co do ich winy. Skutkiem przestępczego procederu może być kara więzienia nawet do ośmiu lat.