Policja: brali pożyczki na dane innych osób, wyłudzili 100 tysięcy złotych

Policjanci wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji prowadzili czynności w sprawie małżeństwa, które wymyśliło sposób na pozyskiwanie łatwych pieniędzy. "Wspólne działania pary doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez banki i firmy pożyczkowe, które na podstawie złożonych przez małżeństwo za pośrednictwem Internetu rachunków i wniosków udzielały pożyczek, a także umożliwiały ratalny zakup różnego rodzaju sprzętu. Podejrzani w swojej przestępczej działalności wykorzystywali dane różnych osób" - przekazała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Jak ustalili policjanci, 38-latek i 41-latka dokonali kilkanaście tego typu oszustw, na kwotę co najmniej 100 tysięcy złotych. - Niewykluczone, że ta kwota wzrośnie podczas prowadzenia dalszych czynności w tej sprawie - dodała Adamus.

W trakcie przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli trzy laptopy, pięć aparatów telefonicznych i kilkadziesiąt kart SIM. Znaleźli także drukarkę do druku na plastikach, fałszywy dowód osobisty, czyste plastiki formatu i kształtu dowodu osobistego, które "mogły służyć do wydrukowania dowodu osobistego". W lokalu znajdowały się również karty debetowe innych osób oraz druki zawartych umów na prowadzenie rachunków na inne osoby. Jak podkreślali funkcjonariusze wszystkie te przedmioty były wykorzystywane do popełniania przestępstw.