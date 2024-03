Samolot spadł na tereny podmokłe, trudno dostępne. Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. Jak podał, samolot to Cessna 150. - Leciał z Góry Kalwarii do Babic. Została z nim utracona łączność. O sytuacji straż i policja zostały powiadomione zarówno przez służby lotnicze, jak i świadków. Udało się dotrzeć do wraku rozbitej maszyny. W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby, zabrał je zespół śmigłowca wojskowego. Trafiły do szpitala - relacjonował.