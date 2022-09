Drogowcy wytyczają 10-kilometrowy buspas na Puławskiej

Zarząd Dróg Miejskich prowadzi prace przy wyznaczaniu buspasa na Puławskiej. Pas dla autobusów będzie rozpoczynał się na granicy miasta i ciągnął do ulicy rotmistrza Pileckiego. Prace potrwają do października.

Puławska to ważna trasa dla warszawskiej komunikacji. Arterią jeździ osiem linii autobusowych: 209, 709, 715, 727, 737, 739, 809 oraz 815. "W ciągu godziny na przystankach zatrzymują się 24 autobusy, które w godzinach szczytu przewożą niemal 140 tys. osób. Niestety zdarzały się dni, gdy w porannym szczycie czas przejazdu w kierunku Mokotowa był nawet dwa razy dłuższy niż wynikałoby to z rozkładu" - informuje w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.

Puławską odciąży S7

Nowy bupas ma związek z oddaniem do użytku trasy S7 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Otwarcie nowej trasy, zwanej również Puławską-bis - od węzła Lotnisko do Lesznowoli - to dla pasażerów autobusów i kierowców dobra wiadomość. "Na nową arterię przeniesie się część pojazdów, które dziś jeżdżą ulicą Puławską. Ułatwia to realizację od dawna obiecywanego buspasa" - podsumowują drogowcy.