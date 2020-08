Malowidła w Elizeum w fatalnym stanie. Wilgoć utrudnia konserwację

Zły stan malowideł

Konieczne jest wykonanie izolacji

Miasto podjęło już działania w celu zmniejszenia zawilgocenia we wnętrzu budowli. W otwór wejściowy została wstawiona krata, by zapewnić cyrkulację powietrza. Ponadto, otwory wentylacyjne przykryto daszkami, aby powstrzymać napływ wody opadowej do wnętrza. Dzięki powyższym działaniom wilgotność powietrza w środku zmniejszyła się z ponad 90 do około 70 procent.