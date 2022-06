Malował węglem krzyże przy pomniku smoleńskim. Został skazany przez sąd

O wyroku nakazowym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście poinformował w mediach społecznościowych sam ukarany aktywista. W dokumencie czytamy, że Arkadiusz Szczurek został obwiniony o to, że w dniu 18 kwietnia około godz. 16.35 w Warszawie na płycie chodnikowej Pl. im. M. J. Piłsudskiego tj. w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym umieścił za pomocą węgla napisy". Jest to wykroczenie z artykułu 63 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń.