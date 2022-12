FBI szukało ciała Gretchen w Wiśle. Jej syn przed sądem: sprawiłem, że kopaliście tę rzekę przez 20 miesięcy na nic

"Pochował" ciało w rzece

Następnie mężczyzna przez ponad godzinę składał wyjaśnienia. Na pytanie, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odpowiedział, że "stosunkowo". - Jeśli dostanę ofertę do negocjacji co do przyznania się, mogę się przyznać - mówił w sądzie.