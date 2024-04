Majówkowe atrakcje w stolicy

Festiwal Europejski na Krakowskim Przedmieściu

Tegoroczna majówka zbiegła się z 20. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Koncerty, tańce i teatry uliczne - to tylko niektóre atrakcje, które zaplanowane zostały na środę 1 maja. Na scenie przy Hotelu Bristol wystąpią muzycy z całej Europy. Roberto Ruggeri zaśpiewa najsłynniejsze włoskie szlagiery, Chris Schittulli francuskie, a celtycka mieszanka żywiołów Shannon wykona utwory z różnych zakątków świata.

Fontanny zatańczą w rytm przebojów grupy ABBA

Wielkie Otwarcie Sezonu Dzielnicy Wisła planowane jest na weekend 25-26 maja. Z tej okazji zaplanowano wiele atrakcji i niespodzianek. Jedną z nich jest wyjątkowa świetlno-muzyczna parada łodzi RiverLights organizowana przez Fundację Do Dzieła! Ale już w najbliższą niedzielę, 28 kwietnia, na plaży Saskiej odbędzie się twórcze spotkanie z Janem Sajdakiem. Artysta-rzeźbiarz jest autorem wiklinowych kopuł, które znalazły się w pobliżu plaży i już w ten weekend wszyscy chętni będą mogli wziąć udział we wspólnym ozdabianiu tej wiklinowej wioski. Podczas warsztatów z plecenia zaplanowano także ognisko i występ zespołu Sen Motyla.

- Zapraszam również do spędzenia wolnego czasu na terenach zielonych. Czy to pięknie przebudowanym Polu Mokotowskim, czy też Kopcu Czerniakowskim z parkiem Akcji "Burza". To niezwykłe miejsce zdobyło właśnie Grand Prix Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy. Zachęcam gorąco tych wszystkich, którzy jeszcze tam nie byli, żeby odwiedzili to wyjątkowe miejsce – mówi Rafał Trzaskowski.