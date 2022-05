Majówka na drogach. Stołeczna policja: od piątku odnotowano 16 wypadków i ponad 260 kolizji

- Apeluję o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego - powiedział Rafał Retmaniak. Dodał, że słoneczna pogoda zachęca do "przyciśnięcia gazu", dlatego nad bezpieczeństwem na drogach czuwa więcej funkcjonariuszy.

Ograniczenia dla pojazdów ciężarowych

1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, które m.in. podwyższają maksymalną wysokość grzywny, jaką może nałożyć sąd – z 5 do 30 tysięcy złotych – oraz zwiększają wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant – z 500 złotych do 5 tysięcy złotych, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tysięcy złotych.

Nowe stawki mandatów określa rozporządzenie premiera. Zgodnie z dokumentem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 złotych. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 złotych, a dalej – o 41-50 km/h – tysiąca złotych; o 51-60 km/h – 1,5 tysiąca złotych; o 61-70 km/h – 2 tysięcy złotych; o 71 km/h i więcej – 2,5 tysiąca złotych.