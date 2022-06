Maja Lidia Kossakowska spocznie na Powązkach. Mąż pisarki podał datę pogrzebu

czytaj dalej

Nożownik zaatakował ochroniarza przed zakładem Orlenu w Płocku. Poszkodowany trafił do szpitala i we wtorek rano był operowany. Ma rany kłute między innymi klatki piersiowej, pleców i uda - przekazała prokuratura. Napastnik został zatrzymany przez policję. Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Wynika z nich, że motywem jego działania był uraz związany z utratą pracy w Orlenie.