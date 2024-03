Kandydatka Lewicy i ruchów miejskich na prezydentkę Warszawy przedstawiła swojego zastępcę w przypadku wygrania wyborów. To Jan Mencwel, aktywista związany ze stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze, konsekwentny krytyk Rafała Trzaskowskiego.

- W mieście, w którym ja będę prezydentką, Jan Mencwel będzie odpowiadał między innymi za zieleń, za to, żeby Warszawa stała się dobrą, przyjazną przestrzenią dla wszystkich, żebyśmy skończyli z dominantą betonozy - powiedziała w środę Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu i kandydatka na prezydentkę Warszawy. - Janek poświęca Warszawie bardzo dużo czasu. Walczył z betonozą, ze smogiem, o lepszą dostępność mieszkań – zachwalała potencjalnego współpracownika Biejat.

Kim jest Jan Mencwel?

Jan Mencwel to jeden z założycieli i liderów stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, animator kultury, społecznik, publicysta, autor głośnych książek "Betonoza" oraz "Hydrozagadka. Kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać".

Jan Mencwel i Magdalena Biejat tvnwarszawa.pl

- Miasto, które jest odporne na zmiany klimatyczne, to jednocześnie miasto piękne i zdatne do życia. Najlepsze, co możemy zrobić, by zaadaptować się do lepszego klimatu, to zazielenić miasto - mówił na placu Konstytucji Mencwel. I przedstawił trzy punkty, których realizacja miałaby uczynić Warszawę zieloną i przyjazną.

- Po pierwsze rozbetonowanie placów. Dziś mamy w Warszawie parking Bankowy, parking Konstytucji i parking Teatralny. Musimy je zmienić. Pięć lat temu Rafał Trzaskowski zastał Warszawę betonową i zostawia ją betonową. My tego błędu nie popełnimy. Przystąpimy do jak najszybszego rozbetonownaia tych placów, nie będziemy czekać, bo zasadzenie drzew to nie jest wysłanie ludzi na Marsa. To prosta rzecz, która da się zrobić w ciągu jednej kadencji - zapowiadał kandydat na wiceprezydenta stolicy. Drugi postulat na jego liście to: zielona aleja w każdej dzielnicy.

Zielony ring wokół miasta

- Trzeci punkt to zielony ring wokół miasta, złożony z lasów miejskich. Lasy Państwowe planują olbrzymie wycinki, 200 hektarów lasu ma być wycięte zarówno na granicy jak i obrzeżach miasta, to powierzchnia kilkakrotnie większa od Pola Mokotowskiego. Jako wiceprezydent będą apelował o to, by lasy miejskie wyłączyć spod gospodarki leśnej, by nie robić z nich plantacji desek, tylko żeby poświęcić na rekreację dla mieszkańców - mówił Jan Mencwel.

Autorka/Autor:Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl