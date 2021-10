Maciej Szczęsny prowadził pod wpływem alkoholu. Akt oskarżenia jest już w sądzie

Na początku października były piłkarz Maciej Szczęsny został zatrzymany do kontroli drogowej, będąc pod wpływem alkoholu. Postępowanie w jego sprawie trwało trzy dni. Teraz prokuratura poinformowała, że akt oskarżenia jest już w sądzie.

- Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia w sprawie. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie 8 października 2021 roku skierowała do sądu w tej sprawie akt oskarżenia - przekazała prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Przestępstwo z artykułu 178a p. 1 Kodeksu karnego zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Dwa piwa i "potworny wstyd"

Maciej Szczęsny został zatrzymany do kontroli drogowej 5 października nad ranem w Alejach Jerozolimskich. 56-letni sportowiec "wydmuchał" 0,6 promila alkoholu. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy.

Tak opowiadał o okolicznościach zatrzymania: - Wiozłem żonę do pracy. Żona jest stewardessą i zostałem zatrzymany do kontroli. Dosyć niespodziewanie żona została wezwana do pracy, bo miała tak zwany stand-by telefoniczny. Mieszkamy bardzo daleko od lotniska. Mamy ponad 30 kilometrów.