Warszawa ma już sto "elektryków". Kiedy kolejne?

We flocie Miejskich Zakładów Autobusowych jest już sto autobusów elektrycznych. Ratusz zapewnia, że do końca miesiąca ich liczba wzrośnie do 160.

Setny autobus elektryczny w taborze MZA zostanie szczególnie wyróżniony. Przez pół roku warszawiacy będą mogli łatwo go odróżnić - dzięki specjalnemu malowaniu, które ma promować napęd zeroemisyjny. - Nasze doświadczenia z autobusami elektrycznymi sięgają 2012 roku, kiedy przeprowadzono pierwsze testy pojazdów zeroemisyjnych Solarisa, a następnie także Ursusa i chińskiej marki BYD. Pierwsze zakupy miały miejsce w 2015 roku, kiedy dotarła do Warszawy partia 10 Solarisów Urbino 12 Electric. W kolejnych latach firma pozyskała następnych 20 pojazdów zeroemisyjnych o długości 12 metrów – Solarisów i Ursusów – mówi Karolina Gałecka, rzecznikcza stołecznego ratusza.

Jak dodaje, w 2019 roku podpisano "kontrakt stulecia". - Umowę na dostawę aż 130 przegubowych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 Electric. Aktualnie Solaris Bus & Coach dostarczył już 70 z tych pojazdów, co oznacza, że we flocie MZA jest już 100 "elektryków". Do końca listopada, po zakończeniu dostaw, ich liczba wzrośnie do 160 – obiecuje rzeczniczka.