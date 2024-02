Metrem na Gocław. Tylko jedna oferta na projekt

Ofertę na zaprojektowanie linii metra M3 ze stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław złożyło konsorcjum w składzie: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (lider) oraz Metroprojekt Sp. z o.o. Kwota złożonej oferty wynosi ponad 78 milionów złotych brutto. Miasto zarezerwowało na ten projekt kwotę ponad 81,5 miliona złotych.

Budowa ma ruszyć w 2028 roku

Zadanie wykonawcy to przygotowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zamówienie będzie podzielone na kilka etapów – m.in. opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji, uzyskanie decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej, opracowanie projektów budowlanych wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Komisja przetargowa będzie teraz analizować ofertę pod względem formalnym i merytorycznym.

"Na realizację przedmiotu zamówienia wykonawca będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (nie licząc nadzoru autorskiego, który przewidziany jest na okres od rozpoczęcia do zakończenia robót budowlanych, wykonywanych w ramach odrębnej umowy, jednak nie dłużej niż do końca 2032 roku)" - poinformował ratusz.

W kolejnych etapach linia M3 miałaby zostać przedłużona pod Wisłą w kierunku Siekierek, a dalej – przez Sielce – do skrzyżowania z linią M1 na wysokości stacji Racławicka. Dalej ma przebiegać przez Wyględów aż do stacji PKP Żwirki i Wigury, gdzie skrzyżuje się z przyszłą linią M4.

Docelowy kształt M3 to 15 stacji

Docelowo M3 będzie liczącą 15 stacji linią obwodową – zamiast kierować się bezpośrednio do centrum, będzie przebiegać łukiem wokół centrum i dowozić pasażerów do wszystkich linii: M1, M2, M4, M5.

W marcu na sesji budżetowej Rady Warszawy odbędzie się głosowanie nad zapewnieniem funduszy na prace przedprojektowe dla linii czwartej. Ich cel to opracowanie wstępnego projektu koncepcyjnego, pozwalającego na: ustalenie stref wpływu obiektów metra na otoczenie; wykonanie badań i dokumentacji geologicznej; analiz w zakresie technicznym, środowiskowym, eksploatacyjnym, możliwości podziału linii M4 na odcinki i kolejności ich realizacji – niezbędnych na dalszych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Według prognoz więcej pasażerów wozić będzie linia czwarta, równoległa do przeciążonej pierwszej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest przekonany do przyjętej kolejności realizacji inwestycji. Tłumaczył to podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami na Żoliborzu.