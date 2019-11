Wraca pomysł budowy łuku triumfalnego. Morawiecki: pomnik stanie w krótkim czasie

Kwestia upamiętnienia bitwy warszawskiej została poruszona podczas piątkowej sesji pytań i odpowiedzi (Q&A) premiera Morawieckiego na Facebooku. Szefa rządu zapytano wówczas, kiedy powstanie pomnik na cześć tego wydarzenia. Premier odpowiedział, że jest zwolennikiem budowy łuku triumfalnego upamiętniającego bitwę i zaznaczył, że wspiera fundację, która o to zabiega.

"Powinien być w przyszłym roku - nie będzie"

Morawiecki do tego zagadnienia odniósł się także w niedzielę na Twitterze. "W historii Europy i świata były chwile decydujące. Bitwa Warszawska 1920 była jedną z nich. Polacy ocalili ojczyznę i cały kontynent. Wszyscy mamy wobec nich wielki dług wdzięczności. Bez nich nie byłoby nas, a także Europy, jaką dzisiaj znamy. Zasługują na wielkie upamiętnienie" - napisał premier.

Podczas sesji Q&A szef rządu wskazał, że do budowy łuku triumfalnego potrzeba porozumienia z władzami Warszawy. "Proszę pytać też władze Warszawy, dlaczego nie ma pomnika, bo władze Warszawy są tutaj mało kooperatywne, niestety" - dodał premier. "Pomnik bitwy warszawskiej powinien być już 20 lat temu, 30 lat temu, 10 lat temu, powinien być w przyszłym roku - nie będzie, ale obiecuję, on stanie w krótkim czasie, musi stanąć w krótkim czasie" - powiedział Morawiecki.

Łuk łączący dwa brzegi Wisły

Pomysł wzniesienia łuku triumfalnego wciąż powraca. Z inicjatywą jego budowy wyszło w 2014 roku Towarzystwo Patriotyczne , na czele z prawicowym satyrykiem Janem Pietrzakiem. Monument miał stanąć w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jak zaznaczał wtedy Pietrzak, inicjatywa jest ponadpartyjna. - Apeluję do wszystkich, żeby włączyli się w to dzieło ponad obecnymi podziałami. Chcemy zbudować pomnik dumy, godności i heroizmu - mówił tvnwarszawa.pl Pietrzak.

Pietrzak podkreślał, że brak właściwego upamiętnienie tamtego zwycięstwa jest wstydem dla rządzących Polską po 1989 roku. - Wiedziałem, że taki łuk nie mógł powstać w PRL-u, ale wydawało mi się, że w wolnej Polsce jest to oczywiste. Niestety żadna władza, ani centralna, ani lokalna nie zdobyła się dotychczas na taki gest. Czas to zmienić - twierdził nasz rozmówca. I podsuwał pomysł budowy łuku łączącego dwa brzegi Wisły.

"Niekoniecznie w formie pomnika"

W 2016 roku środowiska patriotyczne zwróciły się do ówczesnego wiceprezydenta Warszawy Jacka Wojciechowicza o działania na rzeczy budowy łuku triumfalnego na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. "Impulsem do napisania listu było konsekwentne milczenie ratusza ws. dalszych prac nad doprowadzeniem do budowy pomnika" – wyjaśniali.