"Chcemy szacunku dla ludzkiego pomyślunku"

- Nikt nie może być prawnie zmuszony do trwania w traumatycznej sytuacji przekraczającej granice wytrzymałości psychicznej – piszą w liście otwartym psychiatrzy i psycholodzy. W niedzielę spotkali się przy Ministerstwie Zdrowia, by wspierać Strajk Kobiet.

"My, psycholożki i psychologowie oraz psychiatrki i psychiatrzy, pragniemy wyrazić nasz sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.10.2020. Byliśmy, jesteśmy i będziemy solidarni z kobietami. Prawo do decydowania o własnym ciele jest jednym z praw człowieka i stanowczo sprzeciwiamy się łamaniu go" - czytamy w opisie wydarzenia.