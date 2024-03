W weekend na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać ludzi na nieotwartym moście pieszo-rowerowym. Przeprawa łączy brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Stefana Okrzei. Choć cała konstrukcja jest już niemal gotowa, to wciąż jest to plac budowy. Wiosenna pogoda skusiła jednak spacerowiczów, którzy weszli na most pomimo odgrodzonego przejścia.