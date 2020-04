"Oficyna sąsiaduje z wpisaną do rejestru kamieniczką, która może tej rozbiórki nie przeżyć"

Pod numerem osiem znajduje się wpisana do rejestru zabytków kamienica Abrama Włodawer, a najstarsza czynszówka na Woli, zbudowana jeszcze w XIX wieku. To budynek frontowy. Przetrwała nawet II wojnę światową. Później mieściły się w niej mieszkania komunalne. Ale dziś nie należy już do miasta.