Polki podejrzane o współpracę z 'Ndranghetą. Zatrzymali je "łowcy cieni"

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzy Polki poszukiwane Europejskimi Nakazami Aresztowania przez włoski wymiar sprawiedliwości. Miały należeć do grupy przestępczej, która miała działać wespół z najpotężniejszym ramieniem włoskiej mafii 'Ndrangheta. Rachunki polskich firm miały podłużyć do wyprania 50 milionów euro.

Zatrzymano trzy Polki poszukiwane przez włoski wymiar sprawiedliwości

W komunikacie podano, że grupa przestępcza liczyła co najmniej 30 osób. Miały one współpracować z wywodzącą się z Kalabrii 'Ndranghetą, uznawaną obecnie za najpotężniejszą organizację przestępczą we Włoszech. Członkiniami grupy były, zdaniem służb, także trzy Polki w wieku od 44 do 47 lat. - Były poszukiwane Europejskimi Nakazami Aresztowania przez włoski wymiar sprawiedliwości w związku z podejrzeniem udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy - wyjaśnia Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.