Samolot do Bukaresztu dwukrotnie zawrócony na Lotnisko Chopina

Jak ustaliła redakcja Kontakt24, samolot LO641 należący do Polskich Linii Lotniczych LOT, który wystartował po godzinie 14 i planowo miał lecieć do Bukaresztu, został zawrócony na lotnisko w Warszawie z powodu usterki. Informację potwierdził rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Przekazał, że nie ma informacji, co to była za usterka, ale zaznaczył, że jest ona niewielka.

Z informacji, jaka wpłynęła do redakcji Kontakt24, wynika, że ten sam samolot już w niedzielę został raz zawrócony. Planowo jego pierwszy lot do Bukaresztu miał się odbyć o 10.20. Krzysztof Moczulski potwierdził tę informację. - Powodem zawrócenia była inna, także drobna usterka techniczna. Samolot zostanie wymieniony na inny, a lot będzie kontynuowany - zaznaczył.

Potrącenie zająca

Jak informowaliśmy z kolei kilka dni temu, we wtorek samolot lecący z Warszawy do Zielonej Góry musiał zawrócić po starcie z Okęcia, gdy na pokładzie wykryta została usterka. Pasażerowie przesiedli się do drugiej maszyny, ale ta znów musiała wracać do stolicy. Okazało się, że jeszcze na pasie startowym doszło do potrącenia zająca.