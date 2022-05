W bagażu miała sto tysięcy dolarów kanadyjskich. Zapłaci 15 tysięcy mandatu

- Funkcjonariusze Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego III "Port Lotniczy" w Warszawie wytypowali do kontroli celno-skarbowej podróżną, która przyleciała z Toronto i poruszała się korytarzem "zielona linia - nic do zgłoszenia" - relacjonowała Justyna Pasieczyńska.

Mandat

Przypomniała, że ograniczenia w przewozie gotówki zostały wprowadzone po to, aby zapobiegać terroryzmowi oraz praniu brudnych pieniędzy.

- Jeśli przewozimy 10 tysięcy euro lub więcej (lub równowartość w innej walucie, lub środkach płatniczych), musimy to zgłosić organom celnym lub Straży Granicznej, bez względu na to, czym podróżujemy (samolotem, samochodem czy statkiem). Musimy też mieć potwierdzenie, że pochodzą one z legalnego źródła, na przykład wyciągi z banku, potwierdzenie od pracodawcy - tłumaczyła.