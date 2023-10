Lotnisko Chopina gotowe na zimę. Zaprezentowano sprzęt do odśnieżania

"Lotniskowa zima" już się rozpoczęła i potrwa do 15 kwietnia. W poniedziałek na płycie stołecznego portu zaprezentowano sprzęt do odśnieżania. W gotowości czeka 40 pługów i odśnieżarek.

Lotnisko Chopina jest już gotowe na zimę. "Dziś po płycie, czyli tam gdzie na co dzień kołują i są obsługiwane samoloty, przejechała parada 'Akcji Zima'. Jest to grupowy przejazd zestawów do utrzymania lotniska w zimie" - podało w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych, Lotnisko Chopina.