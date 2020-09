Prokuratura wystąpiła o wstrzymanie budowy w otulinie rezerwatu

Prokurator regionalny w Warszawie wystąpił do nadzoru budowlanego o wstrzymanie prac na budowie osiedla domów jednorodzinnych w otulinie rezerwatu Łosiowe Błota. Z kolei wiceminister rozwoju zapowiedział kontrolę inwestycji.

11 września prokurator regionalny Jakub Romelczyk wystąpił do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla powiatu warszawskiego zachodniego o wszczęcie postępowania administracyjnego i wstrzymanie robót prowadzonych przez inwestora Projekt Sawa Solec Residence w Janowie. Miejscowość ta znajduje się w podwarszawskiej gminie Babice Stare, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i rezerwatu przyrody "Łosiowe Błota".

Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Regionalna w Warszawie nadzoruje śledztwo, które ma wyjaśnić "wszystkie okoliczności zawarte w zawiadomieniu o podejrzeniu popełniania przestępstwa". Postępowanie prowadzone jest w kierunku art. 181 p. 1 kodeksu karnego, czyli spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach oraz 233 p. 6 kodeksu karnego, czyli składania fałszywych oświadczeń przez dewelopera o tym, że inwestycja ma służyć przeciwdziałaniu COVID-19. Czyny te zagrożone są karą do ośmiu lat więzienia.

"Wycinka i wyrównanie części działki"

"W związku z otrzymaną informacją PINB w dniu 9 września 2020 roku przeprowadził kontrolę, która nie wykazała prowadzenia robót budowlanych. Stwierdzono natomiast wycinkę drzew oraz wyrównanie części działki" - czytamy w przesłanym do naszej redakcji komunikacie powiatowego inspektora. Zastrzeżono jednak, że to nie koniec działań. Zapowiedziano kolejną kontrolę i wezwano inwestora, by w niej uczestniczył. "Nadto w dniu 14 września 2020 roku wszczęte zostało stosowne postępowanie administracyjne" - dodano.