Łoś przechadzał się ulicami. Do lasu wrócił w eskorcie policji

Po ulicach warszawskiego Bemowa biegał zagubiony łoś. Konieczne było tymczasowe uśpienie zwierzęcia, aby bezpiecznie przetransportować je do lasu. W akcji uczestniczyli policjanci.

- Policjanci początkowo przemieszczali się za nim, żeby pilnować, czy nie stwarza zagrożenia na drodze. W międzyczasie na miejsce wezwali weterynarza oraz łowczego. Okazało się niezbędne "uśpienie" zwierzęcia, aby potem bezpiecznie mogło powrócić do lasu - opisuje Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Liczył się każda minuta

Policjanci okazali się niezbędni podczas przetransportowania łosia najpierw do specjalnie przystosowanego auta, a następnie eskortowali pojazd ze zwierzęciem do lasu ponieważ w takich sytuacjach liczy się każda minuta. Łoś odzyskał przytomność i wrócił do swojego naturalnego środowiska.