Krok w stronę buspasa do Łomianek. Będzie "zrzutka" na... koncepcję

Na najbliższej sesji - w czwartek - warszawscy radni zdecydują o przyznaniu środków na przygotowanie koncepcji buspasa z Łomianek do Młocin. Stolica ma przeznaczyć na ten cel do 50 tysięcy złotych. Drugie tyle da podwarszawska gmina.

Projekt uchwały dotyczącej współdziałania przy przygotowaniu koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów znalazł się w porządku obrad czwartkowej sesji Rady Warszawy. Wynika z niego, że planowany buspas ma być wytyczony w pasie drogowym od Brukowej w Łomiankach do skrzyżowania Pułkowej z Muzealną i Heroldów na Młocinach. "Na pokrycie kosztów wykonania wielowariantowej koncepcji Gmina Łomianki i m.st. Warszawa łącznie przewidziały kwotę 100 000 zł brutto, do której ograniczona zostanie wartość zamówienia. Wysokość nakładów finansowych jakie m.st. Warszawa poniesie na realizację wielowariantowej koncepcji nie przekroczy kwoty 50 000 zł" - napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

"Zapowiedź powołania zespołu do spraw oceny"

Na krajowej "7", między Łomiankami a Warszawą, problem od lat jest ten sam - kierowcy zmierzający do stolicy stają w ogromnym korku, razem z pasażerami miejskich autobusów. O planach wytyczenia buspasa mówi się od lat. Informowaliśmy o tym choćby dwa lata temu, jesienią 2019 roku, kiedy to burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak spotkała się z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim w sprawie jego wytyczenia. Efektem spotkania była zapowiedź powołania zespołu do spraw oceny kosztów i wykonalności inwestycji oraz koordynacji działań. Z jego działalności niewiele jednak wynikło. W końcu jego prace, w związku z trudną sytuacją budżetową, zostały wstrzymane.

- Wielowariantowa koncepcja określić ma możliwości i koszty usprawnienia połączenia autobusowego w pasie drogowym ul. Pułkowej na odcinku Łomianki - Warszawa, również w związku z planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budową i oddaniem do użytkowania nowego przebiegu trasy ekspresowej S7. Dalsze decyzje w sprawie realizacji buspasa w ul. Pułkowej podejmowane będą po zakończeniu prac nad koncepcją w odniesieniu do określonych w niej uwarunkowań - przekazał Klimaczak.

Nie oznacza to jednak, że buspas zostanie wytyczony szybko. W styczniu ubiegłego roku dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski tłumaczył, że - aby mógł powstać - potrzebne byłoby poszerzenie jezdni, bo to droga krajowa. W dodatku biegnie przez las, więc konieczne byłoby uzyskanie decyzji środowiskowej, a to - jak wówczas ocenił - bardzo czasochłonna procedura. Oprócz tego musiałyby pojawić się ekrany akustyczne i nowe sygnalizacje świetlne. Podkreślał też, że póki nie zapadną wiążące decyzje co do obwodnicy, nie należy się więc spodziewać przełomu w sprawie pasa dla autobusów między Młocinami a Łomiankami.