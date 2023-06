Lokomotywa zmiażdżyła auto. Służby uświadamiają, jak zachować się na przejeździe kolejowym

Trzy scenariusze

Ćwiczenia obserwował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. - Głównym punktem ćwiczeń była symulacja zderzenia lokomotywy z samochodem, który zepsuł się na przejeździe kolejowym. Po zderzeniu służby przystąpiły do inscenizowanej akcji ratunkowej. Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanych poprzez wycięcie drzwi oraz słupka środkowego w aucie, a następnie ewakuowali poszkodowanego i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego - zrelacjonował nasz reporter.

- Ćwiczono też skuteczne poinformowanie służb o niebezpiecznej sytuacji, korzystając z żółtej naklejki umiejscowionej na rogatkach przejazdu. Tam znajduje się dziewięciocyfrowy numer przejazdu. To pozwala na błyskawiczne i precyzyjne jego namierzenie i w efekcie zatrzymanie pociągu - wyjaśnił Szmelter.

Kolejny scenariusz zakładał uwięzienie sprawnego auta pomiędzy zamkniętymi rogatkami. - W tym przypadku służby rekomendują wyłamanie rogatek. Są one do tego przystosowane. Po ich wyłamaniu i opuszczeniu torowiska należy zgłosić to zdarzenie, również wykorzystując naklejkę znajdującą się na szlabanie - dodał nasz reporter.