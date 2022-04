Nie tylko Szpiegowo. "Rosyjskich wysp" jest w Warszawie więcej

Słynne Szpiegowo jest już w rękach miasta, ale to nie jedyna nieruchomość w stolicy, z której bezumownie przez lata korzystali Rosjanie. Strona polska naliczyła już ponad 24 miliony złotych z tytułu zaległych opłat za użytkowanie, ale do dziś nie dostała ani złotówki. Władze Warszawy zapewniają, że wspólnie z resortem spraw zagranicznych dążą od odzyskania tych terenów.

Władze stolicy informowały 11 kwietnia o oficjalnym przejęciu tak zwanego Szpiegowa , czyli nieruchomości przy ulicy Sobieskiego 100, którą przez lata użytkowała Federacja Rosyjska. Obecnie trwa sprawdzanie, czy kompleks kaskadowych budynków będzie nadawał się do remontu, by w przyszłości mogli w nim zamieszkać uchodźcy z objętej wojną Ukrainy.

Szpiegowo nie jest jednak jedynym takim budynkiem. W stolicy znajduje się jeszcze pięć innych nieruchomości, które według polskich władz są bezumownie zajmowane przez Rosjan. Polska nie ma nad nimi żadnej kontroli i w większości przypadków nie wie, co się w nich mieści. Określa się je często mianem "rosyjskich wysp". Historia części tych obiektów sięga lat 70. i umów, które PRL zawarła ze Związkiem Radzieckim. Na ich mocy miało dojść do wymiany nieruchomości znajdujących się w Warszawie i Moskwie. ZSRR otrzymał kilkanaście działek w Warszawie, Polska do dzisiaj ma w Moskwie tylko jedną - tę, na której stoi nasza ambasada.