Trzaskowski przedstawił listę Koalicji Obywatelskiej. "Jest niesłychanie silna i różnorodna"

Trzaskowski: ostatnie lata dla Warszawy są trudne

- Wszystkich nas łączy troska o Warszawę, ale to, co najważniejsze to jest to, że wszystkich nas łączy troska o to, by samorząd w Polsce dalej mógł funkcjonować na dotychczasowych zasadach - podkreślił. Dodał, że obecnie "samorząd jest wrogiem numer jeden PiS". - Próbuje się ograniczać jego władzę, zabierać pieniądze, ale co najważniejsze próbuje się zmienić w pewnym sensie nasz ustrój, dlatego że siła Polski w ostatnich dziesięcioleciach była oparta o to, że samorząd był silny - ocenił.