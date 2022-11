Lipa drobnolistna i klon jawor. Uroczysko Las Bemowo wzbogaciło się o dwa tysiące drzew

Więcej zieleni sposobem na pogarszający się klimat

- Walczyć ze zmianami klimatycznymi można na wiele sposobów. Zwiększanie powierzchni terenów zieleni i uzupełnianie ich nową roślinnością to jeden z nich. Dlatego cieszę się, że dziś możemy wspólnie – w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Święto Drzewa oraz jednocześnie w ramach Partnerstwa dla Klimatu – posadzić 2 tysiące drzew. Robimy to nie tylko dla siebie, ale też dla kolejnych pokoleń – to one będą oglądać, jak rośnie i rozwija się ten las. I to one będą mierzyć się z postępującymi zmianami klimatu – mówiła Młochowska.