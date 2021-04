Licznik "kopciuchów" wystartował. Coraz mniej czasu na wymianę

Przy rondzie Dmowskiego wystartował licznik "kopciuchów" do likwidacji. Oprócz liczby pieców niespełniających norm, wskazuje też ile dni pozostało do 2023 roku, kiedy korzystanie z nich będzie na Mazowszu nielegalne. Inicjatorem akcji jest Polski Alarm Smogowy.

Licznik to tak naprawdę duży ekran umieszczony na budynku dawnej Cepelii. W środę rano zaczął wyświetlać informację o liczbie starych kotłów na węgiel i drewno, które należy wymienić. W stolicy jest ich ponad 15 tysięcy. Na ich likwidację jest jeszcze 629 dni - ich upływ również będzie pokazywany na liczniku. Zgodnie z uchwałą antysmogową dla Mazowsza wszystkie pozaklasowe piece powinny zostać zlikwidowane do końca 2022 roku. A to oznacza, że od 1 stycznia 2023 roku palenie w "kopciuchach" będzie niezgodne z prawem w całym województwie.

Tempo nie zachwyca, wciąż wiele do zrobienia

Powody uruchomienia licznika wyjaśnili podczas środowej konferencji prasowej aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego. - Mamy nadzieję, że licznik "kopciuchów" zmobilizuje nie tylko mieszkańców Warszawy do wymiany kotłów na węgiel emitujących ogromne ilości zanieczyszczeń, ale również zdopinguje władze miasta do prowadzenia intensywnej kampanii o nadchodzącym za dwa lata zakazie używania "kopciuchów" oraz dotacjach do instalacji nowego systemu grzewczego - powiedział rzecznik organizacji Piotr Siergiej.

Poinformował, że w ubiegłym roku wymieniono 186 pieców w mieszkaniach komunalnych i 525 lokalach prywatnych (tyle było objętych dotacjami). Podkreślił, że działania w takim tempie nie doprowadzą do wymiany "kopciuchów" w terminie określonym przez uchwałę.

Mieszkańcy Mazowsza do końca 2022 roku są zobowiązani do wymiany tak zwanych pieców bezklasowych, czyli kotłów poniżej klasy trzeciej lub bez tabliczki znamionowej i bez informacji na ten temat w dokumentacji kotła. Natomiast - zgodnie z uchwałą antysmogową - kotły trzeciej i czwartej klasy muszą być wymienione do końca 2027 roku. Za palenie w takich paleniskach po upływie terminów obligatoryjnej wymiany grozi mandat o wysokości 500 złotych lub grzywna do pięciu tysięcy złotych.

Ponad tysiąc "kopciuchów" w zasobie komunalnym

Podczas kampanii wyborczej w 2018 roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiadał, że do końca 2020 roku miasto będzie wolne od starych pieców wywołujących smog. - Będziemy walczyć z "kopciuchami". Do 2020 roku chcemy je zlikwidować i podłączyć nieruchomości do sieci gazowej. Będziemy dopłacać sto procent do podłączenia do sieci. Również za fazę projektową - powiedział podczas jednej z konferencji prasowych.

Obietnicy nie udało się jednak spełnić. Według informacji przekazanych przez stołeczny ratusz w marcu, do likwidacji zostało tysiąc kopciuchów w mieszkaniach komunalnych. Służby prasowe urzędu miasta nie odpowiadają na pytania dotyczące ogólnej liczby "kopciuchów". Z kolei Polski Alarm Smogowy podaje, że liczba 15 tysięcy podawana na liczniku opiera się na szacunkach urzędu miasta.

Warszawa w latach 2018-2020 zlikwidowała ponad tysiąc kopciuchów w mieszkaniach komunalnych. W latach 2017-2020 miasto udzieliło dotacji na likwidację 1 720 kotłów na paliwa stałe. Wydało na ten cel 25 354 239 złotych.

